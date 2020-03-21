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Ароматна випічка в домашніх умовах

Ароматна випічка в домашніх умовах
18:38 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:У період карантину по коронавірусу зайвий раз виходити з дому не хочеться, тому багато господинь дістають свої кулінарні книги і починають готувати.

Те ж саме стосується і хліба. Нема чого кожен день бігати в магазин за свіжим батоном, його цілком можна спекти самостійно. Навіть якщо ви ніколи раніше цього не робили, у вас все одно вийде дуже смачна випічка.

Домашній хліб в духовці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 1 л кип’яченої води
  • 2 кг борошна;
  • 2 ст. л. сухих дріжджів
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. висівок
  • 3 ст. л. насіння льону
  • 7 ст. л. рафінованої рослинної олії
  • Сіль за смаком (1 – 2 ст. л.)

Покрокова інструкція:

1. У глибоку миску налити теплу воду, всипати цукор, дріжджі і перемішати дерев’яною ложкою.

2. Порційно додайте половину зазначеної норми пшеничного борошна, замісіть рідке тісто. Всипте висівки, насіння льону, влийте рослинну олію. Продовжуйте замішувати, підсипаючи по кілька ложок борошна. У вас повинне вийти м’яке еластичне тісто.

Увімкніть духовку, встановіть температурний режим 30 – 40 градусів Цельсія. Поставте миску з тістом в духовку на 1 годину. Дверцята печі залиште прочиненими. Також можна накрити миску кухонним рушником і поставити в тепле місце, поруч з опалювальним приладом або батареєю централізованого опалення.

Форму для випікання, вона може бути будь-якою – круглою, квадратною, прямокутною, змастіть рослинною олією.

Тісто, що вже підійшло в теплому місці, ще раз гарненько вимісіть, укладіть у форму і відправте в те ж саме тепле місце.

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Через 1 годину закрийте дверцята духовки, або поставте форму з тістом в піч, збільшіть температуру нагрівання до 200 градусів. Коли пройде 15 хвилин, знизьте режим нагрівання до 180. Випікайте домашній хліб протягом півтори години.

Якщо верхівка хліба почне пригорати, накрийте її шматком харчової фольги.

Готовий хліб вийміть з форми на дерев’яну дощечку, накрийте чистим рушником і залиште на 2-3 години для повного остигання.

Найскладніше в цьому рецепті – це дочекатися остигання цієї дивовижно ароматної випічки. Постарайтеся не почати різати хліб раніше, інакше м’якуш буде злипатися.

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Рецепти, Випічка, Хліб, Домашня випічка.
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