Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19

Під час карантинурежисер з командою займалися комп'ютерною графікою і промальовуванням динозаврів, але весь цей час вони однаково готувалися до роботи –був навіть обладнаний центр для експрес-тестів на коронавірус на території студії. Відомо, що тести на хворобу провели в перший знімальний день і деякі з них показали позитивний результат.
Хто саме захворів –невідомо, але уголовних акторів, за інформацією журналістів,COVID-19 не виявлений. Втім, чергова затримка знімального процесу загрожує творцям фільму чималих збитків –на кону можуть стояти мільйони доларів. "Це було останнє, чого очікували на знімальному майданчику.
Всі були в захваті від того, що робота почалася, але звістка про коронавіруспідкосила нас. На кону мільйони доларів. Ніхто не хоче затримок", – повідомило джерело на знімальному майданчику. Що відомо про фільм "Світ Юрського періоду 3"? Американський науково-фентезійний пригодницький фільм, який взявся зніматиКолінТреворроу.
Фільм є продовженням попередньої частини "Світ Юрського періоду 2" 2018 року. Це вже шостий фільм із серії "Парк Юрського періоду" і останній фільм трилогії "Світ Юрського періоду".
У вересні 2019 року було підтверджено, що Кріс Пратт,Брайс Даллас Говард, Сем Нілл, Джефф Голдблюм і Лора Дерн знову зіграють своїх персонажів з попередніх серій в "Світі Юрського періоду 3". Зйомки фільму розпочались у Канаді у 2020 році, а в березні –у Великій Британії. Кінострічку планують випустити 11 червня 2021 року компанієюUniversal Pictures.