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П'ятниця, 10.07.2020
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Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19

Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19

Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
18:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook
У Великій Британії на студії Pinewood в Бакінгемширі нещодавно розпочались зйомки третьої частини фільму "Світ Юрського періоду" (Jurassic World: Dominion), прем'єра якого запланована на червень 2021 року. Але в перший день знімального процесу з'ясувалось, що частина команди має коронавірус і зйомки довелось призупинити знову. Через карантин у світі та Великій Британії зокрема, яка зараз перебуває у "червоній зоні" за темпами захворюваності коронавірусом, зйомки фільмів були призупинені. Лише зараз Голлівуд та європейські кіностудії беруться за роботу на знімальних майданчиках. Але команді третього "Світу Юрського періоду" не пощастило –деякі члени команди захворіли на COVID-19, повідомляє The Daily Mail.

Під час карантинурежисер з командою займалися комп'ютерною графікою і промальовуванням динозаврів, але весь цей час вони однаково готувалися до роботи –був навіть обладнаний центр для експрес-тестів на коронавірус на території студії. Відомо, що тести на хворобу провели в перший знімальний день і деякі з них показали позитивний результат.

Хто саме захворів –невідомо, але уголовних акторів, за інформацією журналістів,COVID-19 не виявлений. Втім, чергова затримка знімального процесу загрожує творцям фільму чималих збитків –на кону можуть стояти мільйони доларів. "Це було останнє, чого очікували на знімальному майданчику.

Всі були в захваті від того, що робота почалася, але звістка про коронавіруспідкосила нас. На кону мільйони доларів. Ніхто не хоче затримок", – повідомило джерело на знімальному майданчику. Що відомо про фільм "Світ Юрського періоду 3"? Американський науково-фентезійний пригодницький фільм, який взявся зніматиКолінТреворроу.

Фільм є продовженням попередньої частини "Світ Юрського періоду 2" 2018 року. Це вже шостий фільм із серії "Парк Юрського періоду" і останній фільм трилогії "Світ Юрського періоду".

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У вересні 2019 року було підтверджено, що Кріс Пратт,Брайс Даллас Говард, Сем Нілл, Джефф Голдблюм і Лора Дерн знову зіграють своїх персонажів з попередніх серій в "Світі Юрського періоду 3". Зйомки фільму розпочались у Канаді у 2020 році, а в березні –у Великій Британії. Кінострічку планують випустити 11 червня 2021 року компанієюUniversal Pictures. 

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Все по темі:

Covid-19, Світ Юрського періоду 3.

Автор:

Телеграф
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