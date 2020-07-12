Скачать
Неділя, 12.07.2020
В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19
В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19
Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання
Рада буде збиратися на позачергові засідання
Мессі назвали рекордсменом Ла Ліги
Мессі назвали рекордсменом Ла Ліги
12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
12 липня - свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети

Люсі Лью перетвориться на кар'єристку, яка не "дружить" з материнством

Люсі Лью перетвориться на кар'єристку, яка не "дружить" з материнством
Оновлено 10:33 Сьогодні Телеграф
Американська акторка зіграє названу матір і владну начальницю в новій комедії від ABC.

Пілотний випуск комедії від ABC, який попередньо назвали "Bossy" або "Kids Matter Now" знайшов виконавця головної ролі. Американська акторка продюсер та режисер Люсі Лью, яка відома своїми ролями в "Убити Білла", "Ангелах Чарлі" та "Чому жінки вбивають" погодилася стати головною героїнею.

Про це повідовляє Deadline.

Сценарієм цього проекту призначили Шану Голдберг-Міхан, а зйомки очолить Крістін Джернон.

Обдурив всіх: таємницю Джона Кразінскі розкрито

У комедії Лью перетвориться на директора великої і успішної меблевої компанії "Shelter". Її звати Девіс і вона не знає, що таке невдача. Але коли Девін стає мамою усиновленої дитини, вона починає розуміти, що абсолютно не готова до цього, і що насправді здатна не на все.

Інших деталей нового проекту поки не повідомляється, але відомо, що керівництво каналу ABC закінчить кастинг до кінця вересня цього року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сериал, ABC, Люси Лью.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
02 SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink
03 Ердоган: Думка інших країн не вплине на рішення Туреччини про зміну статусу Айя-Софії
04 Лілія Ребрик похвалилась своїм садом (Відео)
05 Вагітна Світлана Тарабарова зачарувала світлиною в лісі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Від негоди на заході постраждали сотня населених пунктів
Від негоди на заході постраждали сотня населених пунктів
Ситуація на Донбасі: 17 порушень &quot;тиші&quot;, троє поранених
Ситуація на Донбасі: 17 порушень "тиші", троє поранених
Укрзалізниця відновить роботу ще 41 потяга
Укрзалізниця відновить роботу ще 41 потяга
Як правильно виходити з Петрового посту
Як правильно виходити з Петрового посту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся