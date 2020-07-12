Люсі Лью перетвориться на кар'єристку, яка не "дружить" з материнством

Американська акторка зіграє названу матір і владну начальницю в новій комедії від ABC.

Пілотний випуск комедії від ABC, який попередньо назвали "Bossy" або "Kids Matter Now" знайшов виконавця головної ролі. Американська акторка продюсер та режисер Люсі Лью, яка відома своїми ролями в "Убити Білла", "Ангелах Чарлі" та "Чому жінки вбивають" погодилася стати головною героїнею.

Про це повідовляє Deadline.

Сценарієм цього проекту призначили Шану Голдберг-Міхан, а зйомки очолить Крістін Джернон.

У комедії Лью перетвориться на директора великої і успішної меблевої компанії "Shelter". Її звати Девіс і вона не знає, що таке невдача. Але коли Девін стає мамою усиновленої дитини, вона починає розуміти, що абсолютно не готова до цього, і що насправді здатна не на все.

Інших деталей нового проекту поки не повідомляється, але відомо, що керівництво каналу ABC закінчить кастинг до кінця вересня цього року.