Люсі Лью перетвориться на кар'єристку, яка не "дружить" з материнством

Пілотний випуск комедії від ABC, який попередньо назвали "Bossy" або "Kids Matter Now" знайшов виконавця головної ролі. Американська акторка продюсер та режисер Люсі Лью, яка відома своїми ролями в "Убити Білла", "Ангелах Чарлі" та "Чому жінки вбивають" погодилася стати головною героїнею.
Про це повідовляє Deadline.
Сценарієм цього проекту призначили Шану Голдберг-Міхан, а зйомки очолить Крістін Джернон.
У комедії Лью перетвориться на директора великої і успішної меблевої компанії "Shelter". Її звати Девіс і вона не знає, що таке невдача. Але коли Девін стає мамою усиновленої дитини, вона починає розуміти, що абсолютно не готова до цього, і що насправді здатна не на все.
Інших деталей нового проекту поки не повідомляється, але відомо, що керівництво каналу ABC закінчить кастинг до кінця вересня цього року.