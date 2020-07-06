Обдурив всіх: таємницю Джона Кразінскі розкрито

Знаменитий актор Джон Красінскі обдурив творців "Офісу", постригся і надів перуку.

Американський актор Джон Красінскі таємно носив перуку в 3-му сезоні "Офісу".

Про це розповів перукар-стиліст шоу Кім Феррі виданню Mashable, передає Page Six.

Під час зйомок серіалу 40-річний актор перехитрив своїх глядачів, дозволивши йому одягти перуку для останніх шести епізодів, щоб він міг постригтися для фільму 2008 року "Шкіряні голови".

Спочатку він хотів у відкриту постригтися і зніматися в останніх епізодах лисим, однак шоураннер Грег Деніелс строго-настрого заборонив йому це робити, адже ця безглузда стрижка була відмінною рисою персонажа.

Тоді вони зі стилістом звернулися за допомогою до Наташі Ладек.

"Він заплатив за перуку з людського волосся, зроблений моєю подругою Наташею Ладек, яка є найкращим виробником перук в місті", - сказала Феррі. - "Вона прийшла, щоб зробити секретну невелику примірку для нього, вона зробила перуку, ми отримали його, і це виглядало приголомшливо. (Красінський - ред.) Прийшов трохи пізніше в той же день, і я сховав перуку в невеликому секретному місці, готовому для нього. Коли це був тільки він і я, я надів це на нього, а потім він вийшов і зняв ".

Хоча пара погодилася не розкривати свої жарти до наступного дня, Красінський вирішив піти прямо в кабінет Деніелса і зізнатися йому. Як згадує Феррі, коли вона побачила, що Красінскі відправився в офіс Грега, жінка вже була готова попрощатися зі своєю роботою.

Однак все закінчилося добре. Грег Деніелс погодився, що перуку від справжніх волосина не відрізнити, і заодно похвалив хлопців за сміливість і спритність.