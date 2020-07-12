Серіал Корона завершать на шостому сезоні

Британський серіал «Корона» продовжили на шостий сезон, який стане фінальним. Про це оголосив стрімінг-сервіс Netflix, повідомляє Variety.

Раніше серіал планували завершити на п'ятому сезоні, але потім шоураннер проекту Пітер Морган переконав керівників Netflix випустити ще один сезон, аби гідно, а не поспіхом, завершити епічну історію британської королівської сім'ї.

Британський історичний серіал «Корона» присвячено правлінню королеви Єлизавети II від молодих років до старості. У серіалі її грають три актриси залежно від періоду правління та віку: Клер Фой, Олівія Колман та Імельда Стонтон.

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Наприкінці поточного року має вийти четвертий сезон. Дати прем'єр п'ятого і шостого наразі не уточнюються.