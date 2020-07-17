Netflix вперше оприлюднив рейтинг найпопулярніших оригінальних фільмів

Сервіс Netflix оприлюднив рейтинг своїх найбільш популярних оригінальних фільмів.

Як зазначає видання Bloomberg, Netflix розкрив свої найбільші блокбастери вперше.

"Цей список дає найбільш чітке уявлення про те, які типи фільмів є найпопулярнішими на Netflix, раніше уподобання глядачів компанія приховувала", - йдеться в статті.

Також зазначається, що під час складання рейтингу враховували кількість переглядів фільму за перші чотири тижні після його виходу.

Всі 10 фільмів були випущені за останні три роки, більшість з них - за останні 12 місяців.

Топ-10 оригінальних фільмів Netflix: