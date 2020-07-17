Netflix вперше оприлюднив рейтинг найпопулярніших оригінальних фільмів

Як зазначає видання Bloomberg, Netflix розкрив свої найбільші блокбастери вперше.
"Цей список дає найбільш чітке уявлення про те, які типи фільмів є найпопулярнішими на Netflix, раніше уподобання глядачів компанія приховувала", - йдеться в статті.
Також зазначається, що під час складання рейтингу враховували кількість переглядів фільму за перші чотири тижні після його виходу.
Всі 10 фільмів були випущені за останні три роки, більшість з них - за останні 12 місяців.
Топ-10 оригінальних фільмів Netflix: