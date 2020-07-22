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На Венеційському кінофестивалі покажуть український фільм "Погані дороги"

На Венеційському кінофестивалі покажуть український фільм "Погані дороги"
16:05 Ср, 22 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Попри пандемію коронавірусу Венеційський кінофестиваль вирішили не скасовувати. У програмі знакової події опинилась і українська стрічка Наталії Ворожбит "Погані дороги". Що відомо про фільм та його участь у міжнародному кінофестивалі – дізнавайтесь у матеріалі.

"Погані дороги" на Венеційському кінофестивалі

З 2 до 12 вересня 2020 року в Італії пройде традиційний Венеційський кінофестиваль. Наразі організатори не розголошують всіх деталей проведення події в час пандемії коронавірусу. Однак, як повідомляють представники Української кіноакадемії у фейсбуці, програму фестивалю вже розмістили у мережі.

Серед заявлених стрічок – український фільм від режисерки Наталії Ворожбит "Погані дороги". Новинку кіно покажуть у рамках конкурсної програми "Тиждень критики" (Settimana Internazionale della Critica).

Що відомо про фільм

"Погані дороги" – дебютна режисерська робота Наталії Ворожбит. До цього вона прославилась завдяки сценаріям до телепроєктів "Кіборги" і "Спіймати Кайдаша". Новий фільм режисерка зняла на основі своєї п'єси, яку добре знають любителі театру.

Фільм Погані дороги

Стрічка "Погані дороги" розкаже історію військових та цивільних на Донбасі. Їхні життя проходять по дві лінії розмежування, а розповідь про них ведеться крізь призму психологічних травм, отриманих за час війни.

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"Це авторська рефлексія на десятки інтерв'ю і свідчень людей, зібраних мною в регіоні військового конфлікту. Я взяла цілком реальні ситуації, у яких людина в екстремальних умовах здатна проявити свої як найкращі, так і найгірші якості. Участь у Венеційському кінофестивалі для мене величезний стимул продовжувати знімати кіно, адже до цього моменту я сумнівалася, а чи не запізно я взялася за режисуру", –розповіла "Лівому березі" Наталія Ворожбит.

Фільм "Погані дороги" вийде на великий екран вже восени 2020 року. Наразі стрічці прогнозують шалений успіх, адже перші анонси зацікавили вітчизняних кіноманів.

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Все по темі:

Кино, Україна, Нагороди, Венеційський кінофестиваль.

Автор:

Телеграф
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