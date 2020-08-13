Чорна смуга: Джим Парсонс пояснив, чому пішов з "Теорії Великого вибуху"

Виконавець ролі вченого Шелдона Купера в американському ситкомі "Теорія великого вибуху" зізнався, що рішення піти з серіалу далося йому нелегко.

"Теорія великого вибуху" - один з найвідоміших ситкомів XXI століття, і багато в чому це заслуга американського актора Джима Парсонса, який зіграв егоїстичного вченого Шелдона Купера.

Джим Парсонс зізнався, що перед закриттям серіалу відчував себе виснаженим і вже тоді знав, що не підпише контракт на подальші сезони. 47-річний актор просто не зміг впоратися з вантажем звалилися проблем в особистому та професійному житті.

На подкасті актора Девіда Теннанта, відомого за серіалом "Доктор Хто", Парсонс розповів, що на нього звалилося все відразу - і спектакль за власною п'єсою, і репетиції, а також смерть улюбленого собаки актора: "Я був виснажений".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 17 Май 2019 в 10:41 PDT

Після смерті улюбленця знаменитість очікували нові біди. Джим послизнувся під час роботи на сцені і зламав ногу. Актор відчував себе на краю прірви.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jim Parsons (@therealjimparsons) 28 Май 2018 в 10:43 PDT

У підсумку актор вирішив не поспішати і спокійно подумати над тим, як бути далі.

Нагадаємо, "Теорія Великого вибуху" - американський ситком, створений Чаком Лоррі і Біллом Преді. Прем'єра серіалу відбулася 24 вересня 2007 на каналі CBS, а показ фінального сезону завершився вчора, 16 травня 2019 року.