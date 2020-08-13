У фільма "47 ронінів" з Кіану Рівзом буде пріквел

У історичної фантазії британського кінорежисера Карла Рінш 2013 року "47 ронінів" з'явиться продовження.

Актор, майстер єдиноборств, фахівець з трюків і режисер Рон Юань, що знявся у фільмі Disney "Мулан", поставить другу частину фентезійного східного бойовика "47 ронінів". Його дія розвернеться через 300 років.

Новий фільм зніматиме кіностудія Universal Pictures, яка знімала і перший фільм, навіть не дивлячись на те, що стрічка з голлівудським актором Кіану Рівзом провалилася в прокаті, зібравши 150 мільйонів доларів при бюджеті 175 мільйонів.

Прем'єра відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix.

Нагадаємо, сюжет фільму "47 ронінів" написаний за мотивами японського народного переказу про 47 самураїв, які, втративши свого пана, дали клятву помститися за його загибель, незважаючи на те, що їх за це чекав смертний вирок.

Як повідомлялося раніше, кіностудія Lionsgate почала розробку п'ятої частини трилера "Джон Вік".