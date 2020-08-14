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HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)

HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)
07:27 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Instagram
Популярний сервіс HBO Max представив трейлер комедійного роуд-муві "Не вагітна".

Стрімінг HBO Max, який незабаром представить серіал Рідлі Скотта "Виховані вовками", опублікував трейлер комедійного роуд-муві "Не вагітна".

Фільм розповість про двох колишніх подруг, яким доводиться возз'єднатися, щоб відправитися в відчайдушну подорож довжиною в півтори тисячі кілометрів. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі HBO Max.

За сюжетом 17-річна Вероніка (Хейлі Лу Річардсон) дізнається, що завагітніла. Дитина не входить в її плани, адже дівчина хоче вступати до престижного коледжу. Тому вона вирішує зробити аборт, але найближча клініка, де вона може пройти процедуру без згоди батьків, знаходиться за півтори тисячі кілометрів. Вероніка йде до своєї колишньої найкращої подруги Бейлі (Барбі Феррейра), у якій є машина, щоб та відвезла її в цю клініку. З цього починається низка пригод, які змусять дівчат переглянути свої відносини і більшість життєвих виборів.

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Поставила картину Рейчел Лі Голденберг. Продюсуванням займалися автори серіалу "Рівердейл" і "Ти". Фільм є адаптацією однойменного молодіжного роману письменниці Дженні Хендрікс. Він вийде на HBO Max 10 вересня.

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HBO, Трейлер, Не вагітна.

Автор:

Телеграф
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