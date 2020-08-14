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"Фільм для дорослих про дорослих": про Оззі і Шерон Осборн знімуть байопік

"Фільм для дорослих про дорослих": про Оззі і Шерон Осборн знімуть байопік
Оновлено 11:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Британський рок-музикант, екс-лідер групи Black Sabbath, отримає власний байопік. Про це музикант сам розповів виданню The Rolling Stone.

Байопік про музиканта розповість про становленні музичної кар'єри Осборна, а повідає глядачеві про історію кохання Оззі і Шерон.

"Наскільки я розумію, він буде про Шерон і про мене і про наші стосунки. Про те, як ми зустрілися, закохалися і одружилися. Вона - моя друга половинка", - розповідає Оззі.

Оззі і Шерон познайомилися в кінці сімдесятих, коли її батько керував групою Black Sabbath. Після того, як група "звільнила" Оззі, заявивши, що він занадто багато пив і вживав наркотики, вона стала його особистим менеджером і закликала його сформувати нову групу. Після розлучення зі своєю першою дружиною Оззі одружився на Шерон в 1982 році, і пара виростила трьох дітей, в той час як Шерон продовжувала керувати кар'єрою Оззі.

Місіс Осборн також прокоментувала майбутню картину. Вона запевняє, фільм буде відрізнятися від "Богемської рапсодії" і "Рокетмена".

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"Він не буде таким, як інші історії", - говорить Шерон. "Ми не хочемо, щоб він був скрипучим, блискучим і чистим. Це фільм для дорослих про дорослих".

Продюсуванням байопіку займеться син пари - Джек Осборн. За його словами, фільм про життя Оззі Осборна знаходиться на "дуже-дуже ранній" стадії. "У нас є письменник, - каже син Оззі." Не можу сказати занадто багато, але фільм знаходиться в активній розробці ".

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Кино, Фильм, Оззи Осборн, Байопик.

Автор:

Телеграф
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