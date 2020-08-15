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Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)
Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)

Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)

Опубліковано перший трейлер психологічного фільму "Диявол назавжди" (Відео)
Оновлено 14:24 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
На YouTube-каналі американського стрімінгового сервісу Netflix презентували трейлер фільму "Диявол назавжди".

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер майбутнього психологічного трилера "Диявол назавжди" з вражаючим акторським складом.

Ролі виконали Том Холланд, Роберт Паттінсон, Джейсон Кларк, Райлі Кіо, Білл Скарсгард, Себастьян Стен, Хейлі Беннет, Мія Васіковська, Еліза Сканлен.

В основі - роман письменника Дональда Рея Поллока. Сюжет досліджує психіку різних людей в період між кінцем Другої світової війни і початком В'єтнамської війни.

Режисером стрічки став Антоніо Кампос. Спродюсував фільм голлівудський актор Джейк Джилленхол. Прем'єра картини "Диявол назавжди" відбудеться 16 вересня цього року.

Як повідомлялося раніше, принц Гаррі дебютує на Netflix у новому документальному фільмі про Паралімпійські ігри, трейлер якого вже опублікували в мережі.

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Все по темі:

Трейлер, Netflix, Диявол назавжди.

Автор:

Телеграф
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