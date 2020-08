"Справжня привілегія і честь": зірка фільму "Доказ" зіграє принцесу Діану в серіалі "Корона"

"Королеву людських сердець" принцесу Діану зіграє австралійська актриса Елізабет Дебікі. Вона "стане" принцесою в останніх двох сезонах, які розкажуть про життя королеви Єлизавети після 1990 року.

"Для мене справжня привілей і честь приєднатися до цього чудового серіалу, який мене поглинув повністю з першої серії", - говорить Дебікі.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B