Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в "Південному парку" (Відео)

Американський мультсеріал Південний парк ще в 2012 році показав протистояння білорусів і місцевих силовиків.

Вже давно статус провісника закріплений за мультсеріалом "Сімпсони". Однак нещодавно одне з пророцтв, яке збулося, помітили в не менше популярному мультфільмі "Південний парк".

Уважні шанувальники анімаційного серіалу виявили, що в 13-й серії 16-го сезону, що вийшла в 2012 році, центральною темою сюжету були протести білоруських фермерів проти влади.

Дивіться епізод "Південного парку" 16 сезон 13 серії:

Під час випуску новин ведучий оголошує про те, щоб розв'язати конфлікт прибув Ісус. Той заявляє, що вже поговорив з фермерами і тримає ситуацію під контролем. При цьому, на тлі по людях стріляють з танків і автоматів, після чого по них їдуть бульдозери.

Це дуже нагадує сьогоднішню ситуацію в Білорусі, в якій люди вийшли на масові протести проти результатів президентських виборів.

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