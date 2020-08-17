Вони попереджали: протести в Білорусі передбачили в "Південному парку" (Відео)

Вже давно статус провісника закріплений за мультсеріалом "Сімпсони". Однак нещодавно одне з пророцтв, яке збулося, помітили в не менше популярному мультфільмі "Південний парк".
Уважні шанувальники анімаційного серіалу виявили, що в 13-й серії 16-го сезону, що вийшла в 2012 році, центральною темою сюжету були протести білоруських фермерів проти влади.
Дивіться епізод "Південного парку" 16 сезон 13 серії:
Під час випуску новин ведучий оголошує про те, щоб розв'язати конфлікт прибув Ісус. Той заявляє, що вже поговорив з фермерами і тримає ситуацію під контролем. При цьому, на тлі по людях стріляють з танків і автоматів, після чого по них їдуть бульдозери.
Це дуже нагадує сьогоднішню ситуацію в Білорусі, в якій люди вийшли на масові протести проти результатів президентських виборів.
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