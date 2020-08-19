Ремейк серіалу "Утопія" стартує в кінці вересня: повноцінний трейлер (Відео)

Ремейк культового британського серіалу стартує на Amazon Prime Video з 25 вересня.

Сюжет серіалу "Утопія" розгортається навколо групи фанатів однойменного коміксу, загадковим чином пророкує різні лиха, з якими стикається людство.

Головні ролі дісталися Саші Лейн ( "Хеллбой", "Американська милашка"), Дену Берду ( "Місто Хижачок"), Джон К'юсак ( "2012") і Джесіці Рот ( "Щасливого дня смерті").

Як шоураннер виступає письменниця Гілліан Флінн, відома по трилерів "Зникла", "Темні таємниці" і "Гострі предмети".

Творець оригінального британського серіалу Денніс Келлі став виконавчим продюсером.

У перший сезон ремейка "Утопії" увійде вісім епізодів.

Прем'єра першого сезону оригінального серіалу, що складається з 6 епізодів, відбулася 15 січня 2013 року. Другий сезон, також складається з шести епізодів, був випущено 14 липня 2014 року. Телеканал HBO займався розробкою американської версії, однак через неузгодженість з бюджетом в 2014 році проект був скасований.

У квітні 2018 права на ремейк придбала компанія Amazon Studios.