"У цих історій немає поняття "часу "": перша частина "Гаррі Поттера" зібрала в кіно більше мільярда доларів

Світові касові збори фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" перевищили 1 млрд дол.

Перша частина серії про хлопчика-чарівника досягла такого результату завдяки перевипуску в Китаї, де його показали знову, щоб залучити глядачів до кінотеатрів після карантину.

У минулі вихідні фільм посів перше місце в чартах касових зборів Китаю, зібравши 13,6 млн дол. З 16 000 екранів.

На цей момент касові збори становлять 1,001 млрд дол., Що робить його другим із восьми фільмів франшизи, який подолав позначку в мільярд доларів. "Гаррі Поттер і Дари смерті. Частина 2" в 2011 році зібрав у всьому світі 1,34 млрд дол. У загальній складності касові збори франшизи склали 7,74 млрд дол.

"Ми щасливі бачити, що" Гаррі Поттер і філософський камінь "радує нове покоління глядачів. Популярність у китайських глядачів, які вперше бачать цей фільм, доводить, що у цих історій немає поняття" час ", - відзначили представники Warner Bros.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" був вперше випущений в 2001 році і став величезним комерційним хітом, заробивши 974 млн дол. Фільми, засновані на романах Дж. К. Роулінг, познайомили світ з молодими зірками Деніелом Редкліффом, Еммою Уотсон і Рупертом Грінтом.