Новий фільм для Marvel зніме Олівія Уайлд

Цілком можливо, що Олівія Уайлд також виконає головну роль в новому супергеройському фільмі Marvel і Sony Pictures.

Назви і подробиць нового проекту не розкриваються, але є припущення, що це буде фільм про Жінку-павука.

Жінка-павук - персонаж коміксів Marvel, чий титул в різний час носили різні героїні. Найвідоміша з них - Джессіка Дрю. Яка саме версія супергероїні буде показана в кіно - не повідомляється. Також не відомо, хто зіграє головну роль, але є припущення, що це буде сама Олівія Уайлд.

Відзначимо, що Олівія побічно підтвердила припущення, що головним персонажем буде Жінка-павук, запостив в твіттері емоджі з павуком, а також опублікував в Instagram фото з донькою в костюмі людини-павука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olivia Wilde (@oliviawilde) 19 Авг 2020 в 5:44 PDT

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що за коміксами всесвіту Marvel створили серіал "Хелстром". За офіційними даними, серіал буде складатися з 10 епізодів і вийде на стрімінговій платформі Hulu.