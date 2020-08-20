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Четвер, 20.08.2020
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Новий фільм для Marvel зніме Олівія Уайлд

Новий фільм для Marvel зніме Олівія Уайлд
Оновлено 18:30 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Цілком можливо, що Олівія Уайлд також виконає головну роль в новому супергеройському фільмі Marvel і Sony Pictures.

Назви і подробиць нового проекту не розкриваються, але є припущення, що це буде фільм про Жінку-павука.

Жінка-павук - персонаж коміксів Marvel, чий титул в різний час носили різні героїні. Найвідоміша з них - Джессіка Дрю. Яка саме версія супергероїні буде показана в кіно - не повідомляється. Також не відомо, хто зіграє головну роль, але є припущення, що це буде сама Олівія Уайлд.

Відзначимо, що Олівія побічно підтвердила припущення, що головним персонажем буде Жінка-павук, запостив в твіттері емоджі з павуком, а також опублікував в Instagram фото з донькою в костюмі людини-павука.

 
 
 
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Публикация от Olivia Wilde (@oliviawilde)

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що за коміксами всесвіту Marvel створили серіал "Хелстром". За офіційними даними, серіал буде складатися з 10 епізодів і вийде на стрімінговій платформі Hulu.

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Все по темі:

Кино, Marvel, Оливия Уайлд, Режисер.

Автор:

Телеграф
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