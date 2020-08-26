"Божевільний професор" отримає перезапуск

Компанія Project X Entertainment займеться перезапуском відомої комедії "Божевільний професор".

За проект відповідає продюсер і сценарист Джеймс Вандербілт, серед робіт якого - "Я йду шукати", "Модифікований вуглець", "Зодіак".

Інші подробиці майбутнього проекту поки не розголошуються.

Нагадаємо, в центрі сюжету знаходиться скромний професор, який винаходить інноваційний препарат. Завдяки йому він тимчасово перетворюється в ексцентричного ловеласа Бадді Лава, у якого, однак, є і не найприємніші риси характеру.

Оригінальна картина з Джеррі Льюїсом вийшла в 1963 році, вона є пародією на повість "Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайда" Роберта Стівенсона. У 1996 році стрічку перезапустили за участю Едді Мерфі, і вона стала касовим хітом, заробивши в кінопрокаті США 124 мільйони доларів при 54-мільйонному бюджеті. А через 4 роки, в 2000 році, вийшов її сиквел.