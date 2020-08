За мотивами Resident Evil: Netflix готує новий серіал

Зокрема в Twitter опубліковано фото готового сценарію першого епізоду, а також невеликий синопсис.

"Коли діти Вескера переїжджають в Нью-Раккун-Сіті, секрети, які вони розкривають, можуть стати кінцем всього. Новий серіал Resident Evil, заснований на легендарній хоррор-франшизи від Capcom, виходить на Netflix", - написано в твіті.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD