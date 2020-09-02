"Особняк з привидами" з Едді Мерфі отримає друге життя: Disney готує перезапуск

Disney зніме перезапуск фентезійної комедії Роба Мінкоффа "Особняк з привидами", головну роль в якому грав Едді Мерфі.

Сценарій нової стрічки напише Кеті Діпполд ( "Мисливці за привидами", "Копи в спідницях").

Про дату виходу не повідомляється.

"Особняк з привидами" 2003 року засновано на популярному атракціоні парку "Діснейленд".

У центрі сюжету стрічки виявляються подружжя Джим і Сара Еверс (Едді Мерфі і Марша Томасон), які працюють ріелторами. Одного разу вони разом з дітьми вирушили оглядати старовинний маєток. Однак через негоду героям довелося тут заночувати. Згодом Еверс почали розуміти, що в цьому будинку відбувається щось дивне.