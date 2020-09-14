Тору рано на пенсію: Кріс Хемсворт не планує прощатися з Marvel

Актор Кріс Хемсворт не збирається прощатися з кіновсесвіту Marvel після виходу нового фільму "Тор: Любов і грім". Про це він розповів в інтерв'ю виданню Elle Men

Питання виникло через те, що в коміксах Тор в певний момент позбавляється молота, який забирає собі Джейн Фостер, яка отримала свіжі сили, але ж багато в чому на цій історії і грунтується наступна картина. Але, за словами Хемсворта, герой не буде відправлятися "на пенсію" після подій фільму.

"Ви з глузду з'їхали? Я не збираюся на пенсію. Тор для цього занадто молодий. Мені всього 1500 років від роду." Тор 4 "- точно не той фільм, яким я збираюся попрощатися з Marvel. Принаймні я на це сподіваюся" , - зазначив актор.

Також Хемсворт додав, що сценарій четвертого "Тора" припав йому дуже до душі.

Нагадаємо, режисером фільму "Тор: Любов і грім" виступить Тайка Вайтіті, який зняв одну з найяскравіших картин кіновсесвіту Marvel "Тор: Рагнарек". Роль головного лиходія виконає Крістіан Бейл.