"Такий шлях": в мережі з'явився трейлер другого сезону "Мандалорця" (Відео)

У мережі з'явився трейлер другого сезону серіалу "Мандалорець".

Продовження серіалу за "Зоряних воєн" стартує 30 жовтня.

До своїх ролей в продовженні "Мандалорца" повернулися Педро Паскаль ( "Гра престолів", "Потрійний кордон"), Джина Карано ( "Нокаут") і Джанкарло Еспозіто ( "У всі тяжкі", "Краще телефонуйте Солу").

Частина епізодів у другому сезоні зняли Пейтон Рід (дилогія "Людина-мураха") і Роберт Родрігес ( "Місто гріхів", "Діти шпигунів"). Шоураннер продовження виступив Джон Фавро, творець серіалу.

Disney вже працює над третім сезоном "Мандалорца".

Нагадаємо, що проект, події якого шоу відбуваються на далеких рубежах галактичної республіки незабаром після падіння імперії Палпатина і ще до піднесення Першого Ордена, представлений потоковим сервісом Disney +.

Перший сезон отримав високі оцінки критиків і заслужив в цілому схвальні відгуки глядачів.

Головну роль виконав актор Педро Паскаль. Зміст продовження поки невідомо. Очікується, що глядачам належить зустрітися з уже знайомими персонажами, в тому числі ученицею Енакина Скайуокера АСОК Тано, роль якої довелося зіграти актрисі Розаріо Доусон. Також неназваного героя зіграв виконавець ключових ролей у фільмах "Термінатор" і "Чужі" Майкл Бьен.