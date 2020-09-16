Офіційно: 62-річна Мадонна анонсувала зйомки автобіографічного фільму

Всесвітньо відома американська поп-співачка планує зняти біографічний фільм про саму себе.

Мадонна знімає біографічний фільм, в якому більше розповість про своє життя і творчості. Про це виконавиця повідомила на своїй офіційній сторінці в соцмережі Twitter.

"Universal Pictures анонсує фільм, заснований на нерозкритою правдивої історії Мадонни, написаний і знятий самої артисткою, - анонсувала Мадонна.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

За даними видання BBC News, фільм розповість про кар'єрний ріст співачки "в світі чоловіків". За сценарієм, буде показаний її шлях з нетрів Нью-Йорка до світової слави.

Співачка напише сценарій разом з Діабло Коді ( "Джуно"). Продюсером фільму виступить Емі Паскаль. Проект поки не отримав офіційної назви, але сама Мадонна вже назвала його Live to Tell. Картина стане третім режисерським досвідом Мадонни після "Бруду і мудрості" 2008 року і "МИ. Віримо в любов" 2011-го.