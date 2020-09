Офіційно: 62-річна Мадонна анонсувала зйомки автобіографічного фільму

Мадонна знімає біографічний фільм, в якому більше розповість про своє життя і творчості. Про це виконавиця повідомила на своїй офіційній сторінці в соцмережі Twitter.

"Universal Pictures анонсує фільм, заснований на нерозкритою правдивої історії Мадонни, написаний і знятий самої артисткою, - анонсувала Мадонна.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ

— Madonna (@Madonna) September 15, 2020