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Не ще раз, а знову: Disney перенесла прем'єру фільму "Чорна вдова"

Не ще раз, а знову: Disney перенесла прем'єру фільму "Чорна вдова"
15:28 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Студія Disney має намір знову перенести дату виходу фільму "Чорна вдова" за коміксами Marvel.

Реліз картини вже переносили. Раніше фільм повинен був з'явитися в кінотеатрах в квітні 2020 року, але через коронавируса прем'єру перенесли на листопад цього ж року.

Тепер же з'явилася інформація, що студія Disney знову переносить дату прем'єри. Глядачі зможуть побачити "Чорну вдову" в грудні 2020 року, а можливо і вже в наступному році.

Також, є варіант, що реліз може легко переміститися на дату виходу нового фільму Marvel's "Вічні", прем'єра якого намічена на 12 лютого 2021 року.

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Причиною такого рішення називають небажання багатьох глядачів повертатися в кінотеатри через побоювання захворіти COVID-19. Однак, непереконливий старт в прокаті "доводять" Крістофера Нолана також може бути причиною побоювань кіностудії.

Раніше, кінокомпанія Warner Bros. також задумалася про можливість перенесення запуску в прокат своїх фільмів "Чудо-жінка 1984» та "Дюна".

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Все по темі:

Кино, Дисней, Чорна вдова, Marvel Entertainment.

Автор:

Телеграф
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