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"Атлантида" Валентина Васяновича: опублікований офіційний трейлер фільму (Відео)

"Атлантида" Валентина Васяновича: опублікований офіційний трейлер фільму (Відео)
Оновлено 11:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Драма режисера Валентина Васяновича отримала офіційний трейлер. (Пост 16)

Компанія Arthouse Traffic представила офіційний трейлер драми Валентина Васяновича під назвою "Атлантида".

Стрічка вийде в широкий кінотеатральний прокат 5 листопада 2020 року.

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події стрічки відбуваються в 2025-му році. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошена, що зміни здаються неможливими.

В "Атлантиді" знялися волонтери і військові, які брали участь у бойових діях на сході України.

Кінопроект став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Картина створена при бюджеті в 42 млн грн.

Нагадаємо, фільм "Анлантида" українського виробництва отримав нагороду Венеціанського кінофестивалю. Також фільм отримав Гран-прі Мінського кінофестивалю і європейського кіно Les Arcs Film Festival.

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Крім цього, драма Валентина Васяновича відкриє 4-й Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs.

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Все по темі:

Трейлер, Атлантида, Валентин Васянович.

Автор:

Телеграф
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