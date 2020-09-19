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Ітан Хоук бореться з рабством в новому серіалі "Пташка Господа милосердного": трейлер (Відео)

Ітан Хоук бореться з рабством в новому серіалі "Пташка Господа милосердного": трейлер (Відео)
14:30 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
У мережі з'явився новий ролик американського серіалу під назвою "Пташка Господа милосердного" з Ітаном Хоуком в головній ролі.

Канал Showtime презентував новий ролик серіалу "Пташка Господа милосердного" ( "The Good Lord Bird"), який заснований на однойменному романі Джеймса МакБрайда.

Одну з головних ролей зіграв Ітан Хоук.

Серіал розповідає про молодого раба Оніона, батько якого гине через сутички рабовласника і ярого аболіціоніста Джона Брауна. Той приймає Оніона за дівчинку і приймає в свою армію проти рабства. Пізніше вони здійснюють наліт на армійське сховище з метою почати повстання рабів, але їх дії призводять до початку Громадянської війни.

Прем'єра серіалу відбудеться 4 жовтня.

Як повідомлялося раніше, Ума Турман показала своїх дорослих дітей, народжених у шлюбі з красунчиком Ітаном Хоуком.

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Итан Хоук, "Пташка Господа милосердного, The Good Lord Bird.

Автор:

Телеграф
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