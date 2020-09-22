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Вівторок, 22.09.2020
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"Абсолютно новий процес": зйомки третього фільму "Фантастичні тварини" відновили

"Абсолютно новий процес": зйомки третього фільму "Фантастичні тварини" відновили
12:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Великобританії заново стартували зйомки спін-офф франшизи по всесвіту Гаррі Поттера, створеної Джоан Роулінг - третьої частини "Фантастичні тварини і де вони мешкають".

Радісну новину повідомив виконавець головної ролі, магозоолога Ньюта Скамандер, Едді Редмейн. Відзначимо, виробництво нової частини чарівного фентезі було відкладено в 2019 році, але 38-річний актор повідомив, що з понеділка виробництво знову почалося.

Редмейн розповів, що знімальний процес проходить з дотриманням всіх карантинних правил. Всю знімальну групу і акторів "часто" тестують на коронавірус і на майданчику все носять захисні маски і щитки.

Едді зізнався, що стурбований тим, що зйомка в масках може вплине на їх "творчі здібності", але правила є правила.

"Минуло стільки часу і це абсолютно новий процес. Це абсолютно нова норма", - розповів актор.

Режисер фільму - Девід Йейтс, а продюсерами знову стануть Джоан Роулінг, Девід Хейман, Стів Кловс і Лайонел Вігру.

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"Фантастичні тварини 3" розповість про магічні битвах, які будуть відбуватися на тлі Другої світової війни. Також очікується, що сюжет расскроет складні отношеніяч між Гріндевальдом (Джонні Депп) і Дамблдором (Джуд Лоу).

На даний момент дата виходу "Фантастичних тварюк 3" намічена на 12 листопада 2021 року.

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Все по темі:

Роулинг, Гарри Поттер, Фантастичні тварини і де вони мешкають.

Автор:

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