Все на Місяць: Netflix представив яскравий трейлер мультфільму "Подорож на Місяць" (Відео)

Стріммінговий сервіс опублікував фінальний трейлер фантастичного анімаційного фільму "Подорож на Місяць" (Over the Moon).

Виробництвом мультфільму займався оскароносний аніматор Глен Кін, який раніше працював в Disney над картинами "Аладдін" і "Красуня і чудовисько".

Сценарієм займалися Дженніфер Йі і Одрі Уеллс.

"Подорож на Місяць" - це історія про дівчину, яка вирішила побудувати корабель, щоб відправитися на Місяць і довести своєму батькові, що міфічна Богиня Місяць існує. Ролі в мультику озвучать: Кеті Анг, Філіпа Су, Роберт Дж. Чиу, Кен Чжон, Джон Чо, Рути Енн Майлз.

На великі екрани анімаційний фільм планують "запустити" 23 жовтня.