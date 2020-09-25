"Атлантида" представить Україну на "Оскарі": про що цей фільм

Представники Українського оскарівського комітету визначилися з фільмом-кандидатом від України, який поїде представляти нашу країну на міжнародній премії. Про це повідомляється на офіційній сторінці комітету у Фейсбуці.

"Український оскарівський комітет вибрав фільм-кандидата, який представлятиме Україну на 93-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії" Міжнародний повнометражний фільм "" - сказано в повідомленні.

Український Оскарівській комітет обрав фільм-кандидата, що представлятиме Україну на 93-й премії "Оскар" Американської ...

Всього в національному відборі брало участь три фільми: документальний фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин", комедія Антоніо Лукича "Мої думки тихі" і драма Валентина Васяновича "Атлантида". Всі картини вже встигли відзначитися на українських і європейських кінофестивалях. Але за результатами відбору - перемогла "Атлантида".

Фільм "Атлантида" повідає про події 2025 року, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Донбас - повернуто, але за час бойових дій в регіоні неможливо жити. Територія непридатна для життя. Але навіть під час такої розрухи, коли все здається неможливим, народжується нова любов. Почуття, які спалахують між головними героями, - символ того, що завжди є місце надії на майбутнє.

Ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Серед акторського складу колишній розвідник, добровольці, парамедік, волонтери. Головну роль виконав - доброволець Василь Антоняк. Зйомки проходили в Маріуполі та Києві.

На великі екрани стрічка вийде 5 листопада.