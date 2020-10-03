Чи варто дивитися фільм "Після. Глава 2": відгуки та рецензії

Після виходу першої частини романтичної історії про Тессі і Хардін глядачі з нетерпінням чекали її продовження. Чи не розчарував фільм глядачів?

3 вересня на великі екрани вийшло продовження романтичної драми "Після", знятої за мотивами бестселера Анни Тодд - "Після. Глава 2". Відповідаємо на питання, чи варто витрачати час на перегляд фільму.

На порталі IMDb фільм має середній бал 5.4 / 10 від користувачів. Для порівняння, у першій частині - 5.З / 10. В цілому, з рецензій і відгуків глядачів стає зрозуміло, що друга частина все ж багатьом фанатам прийшла до душі.

У коментарях можна побачити багато позитивних відгуків: "Набагато краще за перший фільм !! Набагато цікавіше і насправді правильний сюжет. Я безумовно рекомендую дивитися", "Цей фільм краще в порівнянні з першим. Поєднання романтики і екшену з невеликою часткою комедії утримує біля екрану до самого кінця "," В сто раз краще, ніж перший фільм "," фільм вийшов хорошим. Герої вийшли дуже вдалими, дуже кумедними і милими ".

Однак, і негативних відгуків вистачає - "Хотілося б більше кілька деталей з книги, яких тут немає", "Я так розчарований", "Дійсно поганий фільм, дивитися не варто. Через 10 хвилин я хотів піти", "Відверта нісенітниця! Особливо діалоги , побудовані на нескінченному використанні словосполучень із серії Ось лайно! "," Фільм вийшов нижче середнього "," Нудно ".

У сіквелі "Після" Тесса дає Хардін другий шанс і у головних героїв все налагоджується. Але одного разу Тесса дізнається неприємні подробиці з минулого Хардина і починає сумніватися в тому, наскільки добре вона його знає. В цей же час у дівчини з'являється новий шанувальник, і Хардін усвідомлює всі свої помилки. Тоді він вирішує будь-що-будь перемогти в цій боротьбі.