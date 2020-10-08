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Четвер, 08.10.2020
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Режисер "Війни світів Z" екранізує книги про паровозика Томаса

Режисер "Війни світів Z" екранізує книги про паровозика Томаса
12:25 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Паровозик Томас повертається на великий екран. Новий погляд на дитячі книги Уілберт Одрі про паровозику покаже режисер Марк Форстер, який працював над зомбі-фільмом "Світова війна Z".

Новий проект - це суміш мультиплікації і живих виступів акторів, які будуть ґрунтуватися на популярних дитячих франшизах, в тому числі і телебачення, і іграшки.

"Томас - мій особистий фаворит ще з дитинства", - поділився Форстер. "Я дуже радий, що можу попрацювати над цим проектом, і разом з усією знімальною командою вирушити в це прекрасну подорож".

Хто зіграє в екранізації - поки інформації немає.

Продюсером екранізації виступить співзасновник і со-генеральний директор компанії 2Dux² - Рене Вульф. Сценарій написали Алісса Хілл і Джессі Вігутоу. Керувати проектом для Mattel Films будуть Роббі Бреннер і Кевін МакКеон.

"Томас - всесвітньо відомий персонаж, який робить акцент на важливості дружби - темі, яка знаходить відгук у дітей і батьків у всьому світі", - говорить Бреннер. "Марк Фостер - неймовірний оповідач, і я з нетерпінням чекаю можливості співпрацювати з ним, щоб розповісти історію Томаса сучасним і несподіваним чином".

У 2020 році паровозик Томас святкує свій 75 ювілей. Саме 75 років тому англійський письменник Уілберт Одрі придумав цю розповідь, щоб розважити свого сина Крістофера, який був хворий. Пізніше, хлопчик так захопився історією, що подорослішавши став допомагати батькові писати розповіді про Томаса.

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У 1984-му в ефір вийшов серіал "Паровозик Томас та його друзі", який виходить до сих пір! Всього нараховано вже 24 сезону мультсеріалу. А в 2000 році вийшла перша повнометражна стрічка про паровозика.

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