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Четвер, 08.10.2020
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Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн

Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн
16:50 Сьогодні Телеграф Фото: kino-teatr
5 жовтня на телеканалі ТНТ вийшов новий серіал в комедійно-пригодницькому жанрі "Гусар" в якому зіграв відомий Гарік Харламов.

Про це повідомили на сайті kino-teatr.ru.

Про що кінокартина

У 1812 році поручик Рильський був бравим лейб-гвардійцем і улюбленцем жінок, але всім радощів гусарського життя прийшов кінець, коли Рильський став об'єктом експерименту: за допомогою машини часу інженери перенесли його в 21 століття.

У Москві наших днів поручик побачить, у що перетворилися колишні жандарми - нинішні поліцейські, здивується поняттям честі в інтерпретації сучасних чоловіків і подумає, що потрібно зробити, щоб повернутися до звичного життя - і при цьому не занудьгувати в своєму столітті ...

Головні актори, що знялися у витворі кінематографу:

Гарік Харламов,

Павло Рассомахін,

Катерина Ковальчук,

Катерина Радченко,

Сергій Бєлов.

Як глядачі відгукуються про фільм?

У рейтингу kino-teatr.ru. картина поки набрала лише 3,75 бала.

У коментарях люди по різному оцінювали витвір:

Також повідомлялося, що на каналі ТНТ в YouTube вже з'явилася одна з перших серій.

Серіал "Гусар" - прем'єрна серія

За останньою інформацією вже вийшло 5 серій кінокартини, які найближчим часом теж з'являться на каналі в YouTube.

Також сьогодні о 20:30 на телеканалі ТНТ очікується прем'єра 6 серії фільму.

Також повідомлялося, що новий погляд на дитячі книги Уілберта Одрі про паровозика Томаса покаже режисер Марк Форстер, який працював над зомбі-фільмом "Світова війна Z".

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Гарик Харламов, Гусар.

Автор:

Телеграф
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