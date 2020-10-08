Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн

Про це повідомили на сайті kino-teatr.ru.
Про що кінокартина
У 1812 році поручик Рильський був бравим лейб-гвардійцем і улюбленцем жінок, але всім радощів гусарського життя прийшов кінець, коли Рильський став об'єктом експерименту: за допомогою машини часу інженери перенесли його в 21 століття.
У Москві наших днів поручик побачить, у що перетворилися колишні жандарми - нинішні поліцейські, здивується поняттям честі в інтерпретації сучасних чоловіків і подумає, що потрібно зробити, щоб повернутися до звичного життя - і при цьому не занудьгувати в своєму столітті ...
Головні актори, що знялися у витворі кінематографу:
Гарік Харламов,
Павло Рассомахін,
Катерина Ковальчук,
Катерина Радченко,
Сергій Бєлов.
Як глядачі відгукуються про фільм?
У рейтингу kino-teatr.ru. картина поки набрала лише 3,75 бала.
У коментарях люди по різному оцінювали витвір:
Також повідомлялося, що на каналі ТНТ в YouTube вже з'явилася одна з перших серій.
Серіал "Гусар" - прем'єрна серія
За останньою інформацією вже вийшло 5 серій кінокартини, які найближчим часом теж з'являться на каналі в YouTube.
Також сьогодні о 20:30 на телеканалі ТНТ очікується прем'єра 6 серії фільму.
Також повідомлялося, що новий погляд на дитячі книги Уілберта Одрі про паровозика Томаса покаже режисер Марк Форстер, який працював над зомбі-фільмом "Світова війна Z".