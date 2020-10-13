Історію Ілона Маска екранізують: HBO зніме серіал про SpaceX

HBO працює над міні-серіалом про SpaceX, космічної компанії, заснованої Ілона Маском.

Як повідомляє Variety, шестисерійний серіал про SpaceX буде заснований на книзі Ешлі Венс "Ілон Маск: Tesla, SpaceX і пошуки фантастичного майбутнього".

У ньому буде розказано, як Маск, переслідуючи давню мрію перетворити людство в многопланетний вид, особисто вибирає команду інженерів для роботи на віддаленому острові в Тихому океані, де вони будують і запускають на орбіту першу ракету SpaceX.

Ця подія дала поштовх новій ері досліджень космосу, що фінансуються з приватних джерел, кульмінацією якої став перший запуск пілотованого космічного корабля Falcon 9 в космос 30 травня 2020 року.

Сценаристом шоу призначений Дуг Юнг, відомий по шоу "Мисливець за розумом", "Банши", "Велика любов" і "Темно-синій".

Виконавчим продюсером призначений Ченнінг Татум.

Дата виходу шоу не уточнюється.

Сам Маск в роботі над серіалом не бере.

Крім роботи в SpaceX, Ілон Маск добре відомий завдяки компанії Tesla, яка випускає електромобілі. Його власний капітал оцінюється в 100 мільярдів доларів.