Відгуки про серіал "Зона комфорту" з Харламовим і де дивитися його онлайн

22 жовтня стартує новий комедійний серіал з Гаріком Харламовим в головній ролі.

Новий проект вийде на сервісі потокового відео Premier.

Головний герой серіалу - хамуватий власник невеликої компанії з доставки вантажів в Мурманську Ярослав Костров, якого і втілив на екрані Гарік Харламов. Отримавши своє перший велике замовлення, головний герой вирішує підзаробити на цій угоді і відправляється разом з товаром в Норвегію. Але на митниці вантаж конфіскують, а Ярослав потрапляє до в'язниці - норвезьку тюрму.

Так, як норвезькі тюрми досить затишні і в них є інтернет, то головний герой намагається через "Скайп" контролювати свій бізнес, спілкуватися з дружиною, виховувати дітей і залагоджувати справи з мафією.

Трейлер серіалу "Зона комфорту":

На офіційній сторінці потокового сервісу пост з анонсом серіалу просто засипали коментарями - шанувальники Харламова з нетерпінням чекають виходу серіалу зі своїм кумиром.

"Уже захотілося подивитися", "Чекаємо з нетерпінням", "Швидше б уже", "Такими темпами і в Олександра Петрова роботи не залишиться!", "Чекаємо" - пишуть шанувальники.