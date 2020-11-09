Короткометражка "Людський голос" з Тільдою ​​Суїнтон вийде в український прокат

Короткометражний фільм іспанського кінорежисера Педро Альмодовара "Людський голос", тизер якого вийшов в серпні цього року, покажуть в Україні 10 грудня 2020 року.

Про це повідомив дистриб'ютор кінопродукції "Вольга Україна" на офіційній сторінці в Facebook.

Прем'єра Людського голосу відбулася у вересні на Венеціанському кінофестивалі. Головну роль виконала британська актриса Тільда Суїнтон.

"Людський голос" є екранізацією однойменної п'єси французького режисера і письменника Жана Кокто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram THE HUMAN VOICE #pedroalmodovar #thehumanvoice #tildaswinton Публикация от Tilda Swinton (@swinton.tilda) 3 Авг 2020 в 5:27 PDT

За сюжетом, жінка (Тільда Суїнтон) постійно свариться зі своїм колишнім коханцем по телефону. Їй набридло постійно бачити валізи свого колишнього, який їх не забирає. Вона розділяє самотність з голосом в телефонній трубці і відданою собакою, яка не розуміє, чи кинув її господар. Жінка і собака нудяться в невизначеності болісного очікування.

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