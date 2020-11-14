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Відгуки про фільм "Дорогі товариші!" і де дивитися його онлайн

Відгуки про фільм "Дорогі товариші!" і де дивитися його онлайн
Оновлено 10:32 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram

Прем'єра історичного художнього фільму російського режисера Андрія Кончаловського відбулася 12 листопада 2020 року.

Картина присвячена подіям в Новочеркаську в червні 1962 року, коли радянські війська жорстоко придушили бунт робочих Новочеркаського електровозобудівного заводу.

Головну роль у фільмі виконала дружина Кончаловського, російська актриса Юлія Висоцька. Також в картині зіграли Владислав Комаров, Андрій Гусєв, Сергій Ерліш, Юлія Бурова, Дмитро Костяев, Іван Мартинов та інші.

Продюсером і основним спонсором картини виступив російський мільярдер Алішер Усманов.

Фільм під назвою "Дорогі товариші!" була відзначена спеціальним призом журі на Венеціанському кінофестивалі в цьому році. Крім цього, картина була висунута на міжнародну премію "Оскар-2021" від Росії.

Спочатку прем'єра фільму була запланована на травень 2020 року, однак через пандемію було вирішено перенести показ на осінь.

"Дорогі товариші!" сподобався глядачеві. У відгуках відзначили як і сам сюжет фільму (хоч і з деякими історичними недоробками), так і гру Висоцької.

 

 

Фільм "Дорогі товариші!" поки можна подивитися тільки в кінотеатрах, але пізніше картина з'явиться на телеекранах.

Раніше "Телеграф" писав, що короткометражка "Людський голос" з Тільдою Суїнтон вийде в український прокат.

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Все по темі:

Фильм, Оскар 2021, Андрій Кончаловський, Дорогі товариші, Юлія Висоцька, Відгуки.

Автор:

Телеграф
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