"Інший Франко" і "Нереальний коп": українські фільми 2021 року, які заслуговують на вашу увагу (відео)

Деякі голлівудські прем'єри найочікуваніших фільмів неодноразово переносилися і переносяться на нові дати у зв'язку з пандемією, а український глядач хоч і терплячий, але не готовий відмовлятися від нових вражень.

Українські творці кіно готові запропонувати вітчизняним глядачам багато різнопланових картин - від художніх творів до анімації. Серед новинок навіть є ті, які встигли завоювати багато міжнародних премій.

Тому "Телеграф" підготував для вас список нових українських фільмів, які вийдуть в 2021 році. Не пропустіть!

"Сторонній"

Режисер - Дмитро Томашпольський.

Команда синхронного плавання зникає під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає при прийомі хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані і яке відношення до них має лялька з живим волоссям? Ці незрозумілі справи доведеться розслідувати інспектору Глухівській, в кар'єрі якої немає ні одної нерозкритої справи. А ще - їй належить з'ясувати, хто вона насправді.

"Із зав'язаними очима"

Режисер - Тарас Дронь.

Дії фільму "Із зав'язаними очима" відбувається після закінчення російсько-української війни. Головна героїня Юля, професійна спортсменка боїв змішаних єдиноборств, переживає посттравматичний синдром, пов'язаний з втратою її хлопця на фронті. Дівчина намагається втекти від психологічного тиску з боку оточуючих, вона вирішує завершити свою спортивну кар'єру.

"Я працюю на цвинтарі"

Режисер - Олексій Тараненко.

Колишній архітектор Олександр трохи перекваліфікувався і тепер виробляє пам'ятники на кладовищі. Його щоденна рутина - нові люди, які роблять замовлення і хочуть пам'ятник для своїх померлих рідних. То сумно, то комічно. Без чорного гумору не обійтися. А ще Олександр приховує одну таємницю, через яку не може бути щасливим.

"Інший Франко"

Режисер - Ігор Висневський.

Це історія не про Івана Яковича. У центрі оповідання - життя Петра Франко. Він один з тих, хто заснував "Пласт". Він льотчик і засновник авіації в ГА. Він був депутатом Верховної Ради УРСР. А життя його скінчилося тим, що його репресували, вивезли в Сибір, куди він не доїхав, адже загинув дорогою. Чому? Історія замовчує, а обставини загадкові.

"Нереальний коп"

Режисер - Олександр Біляк.

Нове розпорядження президента - діти чиновників повинні вчитися і працювати в Україні. У зв'язку з цим генерал повертає свого сина з Америки додому. Тепер він буде жити в Україні і буде працювати в поліції в парі з справжнім поліцейським, який не дасть йому розслабитися.

"Зірки за обміном"

Режисер - Олексій Даруга.

Вони зірки шоу-бізнесу. Вони суперники або суперсуперники! Вони - Поля Молякова і Фома Михайлівський. Трапляється незрозуміле і вони міняються тілами. Тепер їм потрібно повернути все як було раніше. Як? Вирішити всі сімейні та романтичні проблеми свого суперника.

"Гуллівер повертається"

Режисер - Ілля Максимов.

Знаменитий мандрівник всіх часів повертається! Гулівер отримує лист з проханням про допомогу і негайно відправляється в Ліліпутію. Несподівано мандрівник опиняється в центрі дивних подій разом зі своїми вірними друзями. Веселу компанію чекають запаморочливі випробування, підступні вороги і відчайдушні погоні. І разом їм під силу все що завгодно, адже дружба і любов долають всі труднощі!

Напам'ятаємо, що недавно Netflix вперше випустив фільм відразу українською мовою і з субтитрами - "Смертельна зона".