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Найкращі цитати Тараса Шевченка

Найкращі цитати Тараса Шевченка
09:25 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:У день народження видатного генія Тараса Шевченка згадуємо найвидатніші вірші та цитати, які колись створив легендарний поет.

У 2020 році минає 206-та річниця від дня народження Тараса Шевченка, тому українці традиційно згадують у цей день українського письменника, чиї вірші та цитати розміщені на муралах великих міст, на книгах та брошурах. Слова Кобзаря завжди надихають боротись з ворогами, мріяти про велике та не забувати, звідки ви і яке значення має для вас рідний край.

Цитати Тараса Шевченка про Україну і Батьківщину

"Свою Україну любіть.

Любіть її… Во врем'я люте.

В останню, тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

 

Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…

 

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра…

 

Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!

 

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!

 

Любітеся, брати мої, Украйну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте.

 

Я всю мізерію оддав моїй Україні-небозі.

 

Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

 

Зажурилась Україна — така її доля!

 

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

 

Цитати Тараса Шевченка про мову

І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик...

 

Не одцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала.

 

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.

 

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!

 

Мова рідна,
слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тільки камінь має.

 

Цитати Тараса Шевченка про любов

Лучше любить і робить, аніж писать і го­ворить.

 

Любов — Господня благодать!

Люби ж, мій друже, жінку, діток;

Діли з убогим заробіток,

То легше буде й зароблять.

 

Мені ж, мій Боже, на землі

Подай любов, сердечний рай!

І більш нічого не давай!

 

Кохайтеся ж, любітеся,

Як серденько знає.

 

Тяжко, тяжко в світі жить

І нікого не любить…

9 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

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Все по темі:

Память, Тарас Шевченко, Гений, Боротьба, Заповит, Вірші, Литература \, День народження, Письменник, Українець, Цитати, Згадують.
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