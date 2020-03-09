9 березня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Новини України:9 березня - 68-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 297 днів.

У цей день світ відзначає День людей, які нестандартно мислять, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея і День Співдружності націй.

В США святкують День дрімоти, День паніки, День фрикадельок і День крабового м'яса, в Лівані - День вчителя, у Белізі - День національних героїв і благодійників, в Австралії - День Канберри.

Пам'ятні дати 9 березня, річниці та події

У 1500 році пішла в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Васко да Гами.

У 1796 році відбулося одруження Наполеона Бонапарта і Жозефіни Богарне.

У 1804 році Франція офіційно передала Луїзіану США.

У 1822 році Чарльз Грем з Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.

У 1831 році в Алжирі був заснований Іноземний легіон. Після здобуття Алжиром незалежності (1962 рік) його штаб-квартира була перенесена в Париж.

У 1858 році житель Філадельфії Альберт Поттс запатентував вуличну поштову скриньку.

У 1933 році в США був скасований золотий стандарт.

У 1959 році в Нью-Йорку на ярмарку іграшок була продемонстрована новинка - лялька на ім'я Барбі.

У 2011 році шатл "Діскавері" завершив свою 27-річну кар'єру, зробивши успішне останнім приземлення в космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 березня шанує пам'ять Івана Предтечі, в народі свято називають Іванов.

Люди молилися йому, і просили його позбавити від головного болю. Крім того, у Предтечі просили здоров'я дітей, захисту посівів і про родючість.

Вважається доброю прикметою побачити іній на деревах в Іванів день.

Що сьогодні не можна робити

В цей день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не відлетіли назад.

Забороняється також лаятися, скандалити і вживати погані слова.

Не можна нічого різати чи стригти.

Рекомендується в цей день взагалі не брати ножа в руки.

Прикмети на 9 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- стукає в лісі дятел - весна прийде пізно;

- щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода;

- теплий день - квітень теж буде теплим;

- сніг на дахах лежить - Пасха буде холодною.

9 березня іменини Іменини у Івана, Іларіона та Івана.



