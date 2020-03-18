Сергій Жадан знайшов натхнення під час карантину

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі брати і сестри, як свідомий громадянин я самоізолювався, до чого й вас закликаю. З пропозиціями виступити чи побухати - не турбувати. Будьте здорові й щасливі. А я засяду за новий роман", - написав Жадан.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

На своєму засіданні 16 березня 2020 року Кабмін задля протидії поширенню коронавірусу заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.