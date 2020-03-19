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Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
10:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Найвідоміший американський чоловічий журнал оголосив про зупинку виробництва друкованих примірників після 66 років існування.

Керівник Playboy Бен Кон зазначив, рішення спричинене тим, що пандемія коронавірусу негативно позначиться на прибутках компанії.

Виконавчий директор Playboy Enterprises публічно звернувся до численної команди та партнерів. Він оголосив, що останній друкований випуск глянцю з'явиться навесні 2020 року й тим самим завершить тираж. Керівник компанії запевнив, що Playboy існуватиме в цифровій версії.

Бен Кон наголосив, що саме спалах коронавірусу по всьому світу та неминуча криза спровокували корпорацію переглянути формат існування видання. Проте 2021 року Playboy готує продаж нових товарів, друкованої продукції та спецвипусків. 

 
 
 
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“Am I allowed to complain about the whole nudity taboo?” Yes @nereyda_bird ! April 2018 Playmate photographed by @wiissa0

Допис, поширений Playboy (@playboy)

За останні 66 років ми стали набагато більшим, ніж просто журнал. Часом ви повинні відпустити минуле, щоб з'явилося місце для майбутнього. Тому ми сфокусувалися на досягненні нашої місії найбільш ефективним і дієвим способом, яким тільки можемо: хочемо допомогти створити культуру, в якій всі люди можуть отримувати задоволення, – поділився Бен Кон. 

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Варто зазначити, що чутки про припинення випуску друкованих примірників чоловічого журналу Playboy ширилися мережею ще два роки тому. 2018 керівники компанії відверто говорили про скорочення прибутків: "Я не впевнений, що друк – найкращий спосіб донести контент до наших майбутніх споживачів". Тоді керівництво планувало зосередитись на самому бренді Playboy, який не втрачає свою популярність на ринку. 

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Все по темі:

Playboy, Журнал, Коронавірус, Чоловічий, Бен Кон, 66 років існування.
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