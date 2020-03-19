Скачать
Четвер, 19.03.2020
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
Динамо припинило тренування до 22 березня
Динамо припинило тренування до 22 березня
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу
Журнал Playboy закриває випуск через спалах коронавірусу

Індіра Варма захворіла на коронавірус

Індіра Варма захворіла на коронавірус
10:17 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Хоч зйомки фільмів та світські заходи в Голлівуді скасували через пандемію, знаменитості все ж не застраховані від коронавірусу.

Стало відомо, що зірка "Гри престолів" Індіра Варма захворіла на COVID-19. У серіалі акторка зіграла роль Еллари Сенд – коханки Оберіна Мартелла і мати кількох дітей.

У середу, 18 березня, Індіра Варма розповіла прихильникам у блозі, що погано почувається. Через це акторка скасувала репетиції постановки "Чайка", в якій вона грає із знаменитою колегою Емілією Кларк. Як повідомляє The Daily Mail, діагноз поставили одразу після зроблених тестів. 

"Залишайтесь у безпеці, будьте здорові та добрі до ближніх", – звернулась Індіра Варма до прихильників. 

У постановці "Чайка" також брали участь Темзін Аутуейт, Роберт Гленістер, Денні Ашок, Томас Харріс та інші актори. Всі вони пройдуть обстеження та наразі перебувають на карантині. 

Так сумно, що наші і багато інших постановок у всьому світі скасували через пандемію. Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо всіх вас і уряд підтримати нас. "Чайка", як птах фенікс, встане з попелу, – додала вона, показавши фото з колегами.

Померла відомий український дизайнер - вона одягала зірок шоу-бізнесу

Відомо, що Індіра Варма оголосила про свій діагноз за два дні після того, як її колега по "Грі престолів" Крістофер Хівью також захворів на COVID-19. Окрім цього, інфіковані коронавірусом Том Генкс та Рита Вілсон, Ідріс Ельба, Ольга Куриленко та інші знаменитості.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Акторка, Гра престолів, Коронавірус, Самоізоляція, Індіра Варма, Заразилася.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тести власної розробки будуть масово виготовлятися в Ірані
02 День народження Ліни Костенко: біографія письменниці, яка стала живим класиком в літературі
03 Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
04 Поліція та епідемслужба будуть співпрацювати у боротьбі проти кронавірусу
05 Дженніфер Еністон вдячна лікарям за працю у розпал поширення коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
За тиждень на ГРВІ в Україні захворіли близько 200 тисяч осіб
До &quot;Борисполя&quot; продовжують повертати із-за кордону українців
До "Борисполя" продовжують повертати із-за кордону українців
У Португалії оголосили надзвичайний стан
У Португалії оголосили надзвичайний стан
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Рецепт дня: кіш лорен із куркою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся