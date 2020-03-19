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Померла відомий український дизайнер - вона одягала зірок шоу-бізнесу

Померла відомий український дизайнер - вона одягала зірок шоу-бізнесу
10:09 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua glavcom.ua

Новини шоу бізнесу:Жінка вела боротьбу з раком, але хвороба виявилася підступнішою.

У середу, 18 березня, пішла з життя український дизайнер Нателла Надєждіна, власниця бренду NADEZDINA, у якій одягалися зірки шоу-бізнесу.

Про це сказано на офіційній сторінці бренду в Facebook. Відомо, що жінка померла після боротьби з онкологічним захворюванням. "Сьогодні вона пішла ... Боролася щосили, але хвороба виявилася сильнішою і перемогла", - йдеться в пості.

"Вона була неймовірною - сильної, працьовитої і дуже талановитою. Дарувала світу красу і любов, вкладала свою душу в кожен стібок, кожну складочку на створених нею сукнях. Вона шила сукні, які лікували, міняли долі, вселяли впевненість, прикрашали і радували, подорожували по світу і були символом жіночності. Вона одягала всіх дівчаток в щастя!", - відзначили колеги дизайнера.

Колеги і друзі Нателли сумують в соцмережах і висловлюють співчуття рідним та близьким.

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"Пішла .. сьогодні вранці .. повернулась додому ... Тепер буду дивитися на небеса і виглядати тебе .. сумуватиму ... дякую, що була в моєму житті, ще зустрінемось ... Ти завжди в моєму серці .. люблю", - написала продюсер Олена Мозгова.

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Все по темі:

Facebook, Український дизайнер, Нателла Надєждіна, NADEZDINA, Померла.
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