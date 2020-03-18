Різ Візерспун зізналася, чому не розповідала нікому про домагання у підлітковому віці

Новини шоу бізнесу:Кілька років тому голлівудська акторка, яка розпочала кар'єру ще підлітком, зізналася, що ставала жертвою сексуальних домагань режисера.

43-річна американська акторка прикрасила квітневу обкладинку видання Vanity Fair. Зірка не лише позувала у розкішних вбраннях, а й розповіла про особисті переживання у відвертому інтерв'ю. Різ Візерспун, яка у підлітковому віці зазнавала домагань від режисера, наголосила, що вдячна соціальним медіа за змогу ділитися пережитим.

Так, зірка сьогодні сміливо може говорити, що зазнавала нападів та навіть цькувань. Вона могла залишатися єдиною дівчинкою поряд з 150 чоловіками на знімальному майданчику.

25 років тому, коли зі мною траплялися ці речі, не було публічної думки. Не було також форуму, щоб поділитися цим. Соціальні медіа створили новий спосіб, щоб люди могли виразити себе. Це велика, потужна та чисельна сила, – наголосила Різ Візерспун.

Крім того, акторка зауважила, що за нею одразу закріпився образ спокусниці та підкорювачки чоловічих сердець після першої головної ролі у драматичній стрічці "Людина на Місяці". Проте Різ Візерспун ніколи не акцентувала на своїй сексуальності та не використовувала власне тіло подібно до зіркових колег, які сміливо оголюються для чоловічих глянців: "Я завжди просто хотіла бути смішною, знаєте? І тебе не будуть сприймати застарілою, якщо просто продовжувати бути смішною".