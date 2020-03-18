Меттью Мак-Конегі в відео звернувся до своїх шанувальників

Новини шоу бізнесу:Меттью Мак-Конегі у час пандемії коронавірусу у соціальній мережі закликав усіх прихильників не бути параноїками та разом боротися зі спільним ворогом.

У своєму твіттер-акаунті зірка фільмів "Далласький клуб покупців", "Інтерстеллар" та "Джентльмени" 17 березня залишив відеозвернення, у якому прозвучала низка мотивуючих фраз щодо епідемії коронавірусу.

- "Бережіть себе і своїх близьких в ці божевільні часи пандемії. Давайте не будемо ставати параноїками. Краще проявимо належну обачність і вживемо всіх заходів обережності", – розпочав свою промову Мак-Конегі.

- "У нашого спільного ворога немає особи, раси, орієнтації, віри і політичних поглядів. І я думаю, що це ворог, якого ми хочемо перемогти. І ми зробимо це", – сказав оскароносний актор.

- "Червоне світло неодмінно зміниться на зелений. І я вірю, що ми разом змінимо колір на зелений за допомогою цінностей, які можемо закласти вже зараз: справедливість, доброта, відповідальність, стійкість, повага і хоробрість. І коли ми нарешті виберемося з цієї кризи, вся ця пандемія може зробить нас такими згуртованими, якими ми вже не були довгий час", – висловив надію Меттью.

- "Продовжуйте жити", – підсумував Меттью Мак-Конегі.

Наразі натхненний відеоролик переглянули вже 3 мільйони разів та залишили тисячі коментарів подяки за піднесення духу: "Чудово, що ви знайшли час поговорити з нами, і я радий дізнатися, що ви не берете участь у цьому фестивалі абсурду. Мені завжди подобався ваш стиль. Спасибі", "Він абсолютно правий. Ми перебуваємо на переломному етапі людської історії, який визначить не лише те, ким ми є зараз, але і тим, ким ми станемо", "Спасибі, Меттью, за ці підбадьорливі слова".

Варто додати, що у світі, станом на 18 березня, зафіксовано 200 126 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 7 989 – завершилися летально. Одужало вже понад 82 тисячі людей. Зокрема у США затверджено 7 754 випадки зараження коронавірусом, з яких 106 одужало, та 122 смертельних випадки.