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Дженніфер Еністон вдячна лікарям за працю у розпал поширення коронавірусу

Дженніфер Еністон вдячна лікарям за працю у розпал поширення коронавірусу
21:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка долучилася до числа тих, хто публічно прокоментував спалах смертельного вірусу у всьому світі.

У час, коли більшість країн по всьому світу знаходиться в ізоляції, громадянам як ніколи важливо відчувати підтримку одне одного. За сучасних обставин лідерами думок та прикладом для більшості стають зірки. Так, 51-річна Дженніфер Еністон одна з тих, хто не оминув увагою пандемію коронавірусу.

В інстаграм-сторіс знаменитість опублікувала зворушливе звернення до шанувальників. Вона пригадала пожертви колег Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса на рахунок благодійних організацій Feeding America та Food Banks Canada, закликаючи всіх небайдужих подбати про харчування та здоров'я тих, хто цього критично потребує.

"Зараз настав божевільний час. Але, пам'ятайте, найкраще, що ми можемо зараз зробити, – це залишатися в курсі подій, зберігати спокій і самоізолюватись від суспільства, щоб уповільнити поширення вірусу. Дуже важливо поставитися до цього серйозно і подумати не тільки про себе, а й про інших людей. Якщо ви молоді і здорові, пам'ятайте, що самоізоляція створена не тільки для вашого блага, а й заради безпеки тих людей, які знаходяться в групі ризику. Нам потрібно триматися разом", – наголосила Дженніфер Еністон.

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Крім того, акторка не забула подякувати лікарям, які щодня борються за життя пацієнтів. З фото видно, як виснажені медики намагаються відновити сили під час короткого сну після робочої зміни. Надсилаю любов і вдячність цим дивовижним жінкам, які працюють цілодобово. Ви – наші герої, – написала Дженніфер Еністон.

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Дженнифер Энистон, Коронавірус, Вдячність лікарям.
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