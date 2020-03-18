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Настя Каменських поділилася секретом профілактики пандемії

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Настя Каменських поділилася секретом профілактики пандемії
15:22 Сьогодні Телеграф Today Фото: instagram

Новини шоу бізнесу:Настя Каменських та її чоловік Олексій Потапенко впевнені, що їх коронавірус не зачепить.

Подружжя активно займається спортом і не має наміру припиняти ранкових пробіжок, які вони роблять зі своїм фітнес-тренером.

У своїх сторіз Настя Каменських опублікувала фото з ранкового тренування на свіжому повітрі. На знімку вони втрьох: Настя, її чоловік та їхній тренер. При цьому усі задоволено посміхаються, а Потап ще й у своїй манері корчить гримаси в камеру телефона.

“Спорт і гарний настрій – це кращі способи підтримувати імунітет”, – написала Настя в коментарі до цього знімку.

Аналогічне фото розмістив у себе і тренер зоряної пари, написавши, що ранкові пробіжки заряджають організм енергією на цілий день.

Трохи згодом Настя Каменських розмістила в сторіз інше відео, в якому вона пропонує своїм підписникам на час карантину зібратися для спільних тренувань.

Віра Брежнєва опублікувала фото з аеропорту

Зараз карантин, закриті всі спортзали. Я знаю, як іноді важко підняти свою попу для тренувань. Тому я вирішила вас не просто мотивувати, а майже стати для вас особистим тренером. Як вам ідейка? Пропоную разом зі мною тренуватися в прямому ефірі в Instagram. Потрібно лише вибрати час і вже завтра почати тренуватися”, – пропонує Настя Каменських.

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Спорт, Instagram, Потап, Каменских, Коронавірус.
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