Віра Брежнєва опублікувала фото з аеропорту

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, поділилася з фанами новим фото.

На знімку, зробленому в туалеті аеропорту, 38-річна артистка демонструє стильний повсякденний образ.

Зокрема, Брежнєва позує в спортивному костюмі бренду myséasons і футболці від Uniqlo. Її образ доповнює захисна маска кольору хакі.

У підписі до знімка співачка повідомила, що в березні у неї було 10 перельотів, однак зараз вона перебуває вдома на карантині:

"Карантин — для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів в березні. І антисептик. Тепер удома. Діліться лайфхаками", — написала вона.