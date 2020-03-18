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Віра Брежнєва опублікувала фото з аеропорту

Віра Брежнєва опублікувала фото з аеропорту
12:47 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, поділилася з фанами новим фото.

На знімку, зробленому в туалеті аеропорту, 38-річна артистка демонструє стильний повсякденний образ.

Зокрема, Брежнєва позує в спортивному костюмі бренду myséasons і футболці від Uniqlo. Її образ доповнює захисна маска кольору хакі.

У підписі до знімка співачка повідомила, що в березні у неї було 10 перельотів, однак зараз вона перебуває вдома на карантині:

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"Карантин — для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів в березні. І антисептик. Тепер удома. Діліться лайфхаками", — написала вона.

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Все по темі:

Instagram, Карантин, Фото, Росія, Співачка, Віра Брежнєва, Перельоти, Коронавірус.
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