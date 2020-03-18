Віра Брежнєва опублікувала фото з аеропорту

На знімку, зробленому в туалеті аеропорту, 38-річна артистка демонструє стильний повсякденний образ.
Зокрема, Брежнєва позує в спортивному костюмі бренду myséasons і футболці від Uniqlo. Її образ доповнює захисна маска кольору хакі.
У підписі до знімка співачка повідомила, що в березні у неї було 10 перельотів, однак зараз вона перебуває вдома на карантині:
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Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками
"Карантин — для всіх один. Так я пролітала всі свої 10 перельотів в березні. І антисептик. Тепер удома. Діліться лайфхаками", — написала вона.