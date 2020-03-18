Сергій Жигунов завів роман із "двійником" Анастасії Заворотнюк

Новини шоу бізнесу:Зірка серіалу Моя прекрасна няня, актор Сергій Жигунов став зустрічатися з дівчиною, дуже схожою на акторку Анастасію Заворотнюк.

Актори грали закохану пару в серіалі, а в період з 2006 по 2008 рік зустрічалися і в реальному житті.

Тепер 57-річний Жигунов зустрічається з "двійником" Заворотнюк — дівчиною на ім'я Вікторія Ворожбит. Вона вражає своєю схожістю з відомою акторкою.

За інформацією каналу, Ворожбит працювала журналісткою, а також брала участь в передвиборчих кампаніях деяких російських політиків.

Нагадаємо, 48-річна Анастасія Заворотнюк проходить курс лікування від онкологічного захворювання. Родичі та близькі актриси не підтверджують її хворобу.

Про діагноз акторки стало відомо на початку вересня 2019 року. Раніше в Мережі з’явилася інформація про те, що Анастасія Заворотнюк поїхала лікуватися до Італії, що стала епіцентром поширення коронавірусу, проте ця інформація не підтвердилася.