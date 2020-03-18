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Королева Єлизавета відправиться до Віндзорського замку на час карантину

Королева Єлизавета відправиться до Віндзорського замку на час карантину
12:30 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Королева Великобританії, якій зараз 93 роки, аж до Великодня буде знаходиться у самоізоляції у Віндзорському замку.

Цього року через пандемію коронавірусу королева Єлизавета відправиться до Віндзорського замку раніше, ніж зазвичай. Виконуючи приписи уряду про самоізоляцію, королева відправиться на незаплановані канікули в четвер, 19 березня і пробуде там до Великодня, 12 квітня (за Григоріанським календарем).

Також на найближчі місяці скасовані всі заходи, які проходять за участю королеви Єлизавети у Букінгемському саду, повідомляє Daily Mail. Джерелу видання також стало відомо, що штат, яки обслуговуватиме в ці дні королеву, буде істотно скорочено.

Прем'єр-міністр Великобританії закликав усіх британців старше 70 років звести контакти до мінімуму і без потреби не виходити з дому.

Рекомендації уряду стосуються й інших членів королівської родини, які продовжують виконувати обов'язки старших членів королівської родини: 71-річного наслідного принца Чарльза і 72-річної герцогині Корнуольської, двоюрідних братів і сестри королеви 75-річного герцога Глостерського, 84-річного герцога Кентського і 83-річної принцеси Александри.

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Що стосується чоловіка королеви, 98-річного герцога Единбурзького, то він більшу частину часу проводить у котеджі, який знаходиться на території Сандрігемского замку.

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Все по темі:

Карантин, Виндзорский замок, Велика Британія, Королева Єлизавета, Коронавірус, Великодень, Самоізоляція.
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